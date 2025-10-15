Елисова рассказала о работе над четверными прыжками

Российская фигуристка Мария Елисова поделилась подробностями работы над четверными прыжками. Спортсменка надеется, что зрители смогут увидеть элемент на соревнованиях в этом году.

— На тренировках пробуешь четверные прыжки?

— Да, я выезжала тулуп на тренировках. Хотела бы его пробовать в ближайшем будущем, но он пока что в доработке.

— В этом сезоне мы сможем его на стартах увидеть?

— Предполагаю, что да. Надеюсь на это.

— Какие цели на сезон?

— Для начала нужно хорошо откатать два этапа и было бы неплохо отобраться на чемпионат России и на финал Гран-при. Глобальных целей перед собой сейчас не ставлю. Если этапы хорошо откатаю, то, может быть, вставлю и тулуп в программу, если он будет стабильным, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.