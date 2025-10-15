Мария Елисова назвала своих кумиров в фигурном катании.

— Ты говорила, что твой кумир — Камила Валиева. Чем она тебя зацепила?

— Я бы сказала, что у меня два кумира: Камила Валиева и Саша Трусова в своем прайме. Саша по прыжкам, технической составляющей, а Камила — по презентации программы, вращениям. И в целом мне нравится, как она каталась. Ну и еще будет кататься, надеюсь.

— Саша и Камила зацепили во время Олимпийских игр в Пекине?

— Нет, я начала следить за ними, когда у Камилы была постановка «Девочка на шаре». А у Саши — «Пятый элемент» в сером комбинезоне. Это был юниорский сезон.

— А Аня Щербакова?

— Аня, безусловно, очень талантливая фигуристка, но вот она на третьем месте в моем личном топе.

— Когда смотрела Олимпиаду, какие эмоции у тебя были?

— Очень переживала, особенно за Сашу, за ее пять четверных. И из-за допингового скандала Камилы тоже переживала. Очень грустная ситуация, не представляю, каково ей было. Очень переживала за всех девочек, да и за мальчиков тоже.

— А сейчас следила за олимпийской квалификацией?

— Да, я смотрела обе программы Аделии, а у Петра — только произвольную. Решила, что не встану в пять утра на короткую. Очень рада, что смогли отобраться. Они большие молодцы! Буду болеть за них на Олимпиаде, — сказала Елисова.