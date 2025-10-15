Трусова рассказала, как совмещает тренировки с материнством

Александра Трусова: «В расписании по две тренировки в день. Во время тренировок сын спит в коляске возле катка»
Александра Трусова рассказала об изменениях в жизни после рождения сына.
«Спустя два с небольшим месяца после родов я вернулась в привычную рутину – но с небольшими корректировками. Тренировки, собаки, семья, работа, удовольствие от всего, что происходит… Правда, макияж куда-то исчез из расписания. Раньше без него никуда, а теперь я даже не заметила, как это перестало быть важным. Сейчас я больше про уход – чтобы выглядеть хорошо даже без макияжа. Не потому что надо, а потому что времени на него просто не остается. Хотя иногда он все-таки случается. В расписании по две тренировки в день. Каток для меня – это моя личная медитация: там я полностью перезагружаюсь, остаюсь наедине с собой и льдом. Но самое главное изменение зовут Миша. Он теперь в каждом пункте моего дня – с утра до вечера. Я начинаю и заканчиваю день с ним на руках, а во время тренировок он спит в коляске возле катка. А вечером, когда все переделано, наступает самое любимое время – то, что принадлежит только мне и моей семье», – написала Трусова.
Мостовой об увольнении Парфенова из «Торпедо» и назначении Кононова: «Проблемы часто возникают из-за того, что в командах много нефутбольных людей. А им многого не понять»
«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом
Кокорин о тюрьме: «В СИЗО было тяжело, а лагерь – как детский. Все нормальные арестанты пашут, а мы играем в футбол. Думаю, было распоряжение сверху, чтобы с нами ничего не случилось»
Мостовой об увольнении Парфенова из «Торпедо» и назначении Кононова: «Проблемы часто возникают из-за того, что в командах много нефутбольных людей. А им многого не понять»
«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом
Кокорин о тюрьме: «В СИЗО было тяжело, а лагерь – как детский. Все нормальные арестанты пашут, а мы играем в футбол. Думаю, было распоряжение сверху, чтобы с нами ничего не случилось»