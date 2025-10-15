Объявлены победители 1-го этапа гран-при России в парном катании

Фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов одержали победу в парном катании на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Москве. За своё выступление они получили 187,36 балла.

Второе место заняли Ольга Сабада и Павел Астахов с результатом 174,70 балла. Тройку призёров замкнули Анастасия Высоцкая и Пётр Алексеенко (168,14).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Парное катание, результаты: