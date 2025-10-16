Ученица Тутберидзе допускает переход в парное катание

Алиса Двоеглазова рассказала в интервью корреспонденту «Спорт День за Днем» Евгении КОЛЫВАНОВОЙ, что не исключает свой переход в парное катание.

Сейчас ученица Этери Тутберидзе выступает в одиночном разряде. Она победила на Мемориале Панина и Коломенкина в Петербурге.

– Ты никогда не думала попробовать свои силы в парном катании?

– Думала, может быть, когда-нибудь попробую.

– Что для этого должно произойти?

– Пока не знаю. Я, наверно, должна понять, что готова психологически и почувствовать, что в одиночном катании показала все, что было в моих силах.

