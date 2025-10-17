Тренер рассказал о трудностях фигуриста Семененко

Состояние фигуриста Евгения Семененко улучшается, но он испытывает трудности при подготовке к этапу Гран-при России. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.

Семененко получил травму колена 9 сентября.

"Состояние у Жени улучшается, но он испытывает трудности при подготовке к запланированному этапу в Красноярске", - сказал Мишин.

Семененко 22 года. Он является двукратным чемпионом России. На чемпионате России 2025 года спортсмен занял третье место.

Этап Гран-при России в Красноярске пройдет с 31 октября по 3 ноября.