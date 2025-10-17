Американский фигурист рассказал об общении с Медведевой

Американский фигурист Джейсон Браун рассказал об общении с Евгенией Медведевой.

Браун тренировался с двукратной чемпионкой мира в группе Брайана Орсера в Канаде.

– С Женей Медведевой общаетесь?

– Очень по ней скучаю! В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине – это безумие. Когда приехал в Казахстан, мне сказали, что год назад Евгения выступала там с показательным номером. Я невероятно расстроился и думал только об этом.

Она научила меня тому, как быть сильным конкурентом, как держаться сосредоточенным. Я всегда был трудолюбивым, но Евгения работала еще больше. Когда она входила в здание, в ней была настоящая ярость и ощущение, что с ней лучше не связываться. Медведева научила меня смотреть на людей по-другому и держать концентрацию. За это я буду ей бесконечно благодарен. Каждый раз, когда выхожу на соревнования, я думаю о Евгении.

– Недавно прошло ее ледовое шоу в стиле дискотеки нулевых. Хотел бы в нем поучаствовать?

– О, я бы с удовольствием поехал. Ее первое шоу должно было случиться в 2020-м – она меня пригласила, но в итоге все отменилось из-за коронавируса. Я очень ждал момента, когда поеду в Россию и буду с ней выступать. Надеюсь, что в будущем это получится, – сказал Браун.