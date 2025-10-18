Илья Малинин стал первым в короткой программе на этапе Гран-при ISU во Франции

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин вышел на первое место по итогам короткой программы в мужском одиночном катании в рамках стартового этапа Гран-при ISU — 2025/2026 в Анже (Франция). 20-летний спортсмен получил от судей 105,22 балла.

На втором месте расположился грузинский одиночник Ника Эгадзе, выступление которого было оценено на 95,67 балла. Тройку сильнейших замкнул представитель Японии Као Миура (87,25 балла).

Ранее японская фигуристка Ами Накаи одержала победу в соревнованиях одиночниц. По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании она получила от судей 227,08 балла. Это было дебютное выступление японки на взрослом Гран-при.