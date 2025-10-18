Рику Миура и Рюити Кихара одержали победу на первом этапе Гран-при ISU

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золото на первом этапе Гран-при ISU — 2025/2026 в Анже (Франция) в соревнованиях спортивных пар. Судьи оценили их выступление на 219,15 балла.

На второй позиции расположились представители Канады Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (197,66 балла), а третье место досталось Марии Павловой и Алексею Святченко из Венгрии (192,76).

Сегодня, 18 октября, победу в соревнованиях среди одиночниц победу одержала японская фигуристка Ами Накаи. По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании она получила от судей 227,08 балла. Это было дебютное выступление японки на взрослом Гран-при.