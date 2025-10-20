Фигуристы назвали своих героев предстоящей Олимпиады в Италии

Фигуристы, принявшие участие в первом этапе Гран-при ISU во французском городе Анже, ответили на вопрос, кого считают своим героем предстоящих Олимпийских игр в Италии, которые пройдут в феврале 2026 года. Видео с опросом опубликовал официальный аккаунт Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсети.

Ника Эгадзе (Грузия): Снуп Догг (американский рэпер будет работать на Олимпийских играх корреспондентом телекомпании NBC. — Прим. «Чемпионата»).

Илья Малинин (США): Юдзуру Ханю, конечно. Он один из величайших в фигурном катании. Тот, на кого я всегда равняюсь. Он почти идеален, просто потрясающий.

Адам Сяо Хим Фа (Франция): Алексей Ягудин.

Изабо Левито (США): Евгения Медведева.

Михаил Селевко (Эстония): Нэтан Чен.

Лорин Шильд (Франция): Ю-На Ким.

Лукас Бричги (Швейцария): Роджер Федерер (швейцарский теннисист, бывшая первая ракетка мира и один из самых титулованных теннисистов в истории. — Прим. «Чемпионата»).