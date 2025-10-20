Известная российская фигуристка прокомментировала уход Валиевой от Тутберидзе

Российская фигуристка Станислава Константинова не считает главным то, что Камила Валиева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, передает «Спорт День За Днем».

«Не считаю, что это главное в данной ситуации. Они прошли большой путь вместе. Команда Тутберидзе нашла талант и сделала из нее настоящую звезду. Но иногда надо двигаться дальше», — сказала Константинова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Дисквалификация Валиевой завершится 25 декабря 2025 года.

