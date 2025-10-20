Фигуристка Константинова высказалась об обсуждении личной жизни

Станислава Константинова: «Многие спортсмены и публичные люди так сильно погружают аудиторию в свою личную жизнь, мне это не близко. Даже если у меня есть мужчина, пусть это останется загадкой»
Фигуристка Константинова считает, что личные темы не стоит выносить в медиаполе.
– Наши читатели не просят, если я не спрошу – свободно ваше сердце сейчас или нет?
– Сейчас много спортсменов и публичных людей, которые так сильно погружают аудиторию в свою личную жизнь, мне это не близко. Возможно, мое мнение изменится, но пока мне так комфортнее.
Даже если у меня есть мужчина, пусть это останется загадкой. Пусть люди об этом просто догадываются или лучше вообще об этом не думают, – сказала бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова.
