Жулин рассказал о состоянии фигуриста Нарижного

Александр Жулин: «Нарижный сейчас не тренируется. Доктор в Германии изучает МРТ»
Фигурист Девид Нарижный не тренируется из-за проблем с коленом.
Нарижный выступает в танцах на льду с Ириной Хаврониной. Дуэт пропустил контрольные прокаты сборной России.
– Есть ли новости по колену Нарижного? Смогут ли они с Хаврониной принять участие в соревнованиях?
– Пока доктор в Германии изучает МРТ, пока не отвечу.
– Девид тренируется сейчас?
– Нет.
– Как проходит подготовка Степановой и Букина к этапу в Красноярске? Полностью ли Иван восстановился после операции на зуб?
– Да, все хорошо, – сказал тренер Александр Жулин.
