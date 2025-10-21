Опубликовано расписание этапа гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске

Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске
1-й этап серии Гран-при России по фигурному катанию в категории МС («Мастера спорта») пройдёт с 25 по 26 ноября в Магнитогорске. Соревнования примет дворец спорта «Металлург». Турнир пройдет в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе "Матч-центр" с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске:
25 октября, суббота
13:00 – женщины, короткая программа
14:45 – мужчины, короткая программа
16:30 – пары, короткая программа
17:50 – танцы на льду, ритм-танец
26 октября, воскресенье
12:00 – женщины, произвольная программа
14:05 – мужчины, произвольная программа
16:10 – пары, произвольная программа
17:40 – танцы, произвольный танец