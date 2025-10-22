Фигуристы Тарасова и Климов стали родителями

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Тарасова и её муж, олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях Фёдор Климов стали родителями. У пары родилась дочь. Об этом сообщил ХК «Черномор».

«Мы от всей души поздравляем Евгению с самым главным и прекрасным достижением в жизни — рождением дочери! Мы знаем Евгению как выдающуюся спортсменку, чьё имя навсегда вписано в историю фигурного катания. Заслуженный мастер спорта России (2017). Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании (2022) и командных соревнованиях (2018). Двукратная чемпионка Европы (2017, 2018). Двукратный серебряный (2018, 2019) и бронзовый призёр чемпионатов мира (2017). Трёхкратная чемпионка России (2018, 2019, 2021). И сегодня, как и на льду, мы желаем той же уверенности, мудрости и блестящей поддержки в новой, самой важной роли — роли мамы. От всей души желаем новорождённой доченьке крепкого здоровья, а родителям терпения, безграничной радости и гармонии. Пусть ваш новый семейный этап будет таким же ярким и победоносным! Крепкого здоровья малышке и всей семье!» — написано на сайте.

В спортивной карьере Евгения Тарасова выступала вместе с Владимиром Морозовым. Ранее пара также состояла в романтических отношениях, но рассталась и продолжила вместе выступать.