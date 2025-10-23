Загитова рассказала, как лечит плохо работающие чакры

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала в своем Telegram-канале, что лечит плохо работающие чакры.

© Соцсети

«Из процедур я делаю всякие ванночки, массажи индийские. Мне сделали чекап, посмотрели, какая чакра у меня хуже всего работает, и по ней уже начинают массировать. И мне стало определенно лучше», — сказала Загитова.

Загитова начала заниматься боксом в 2022 году, с тех пор она иногда постит в своих социальных сетях кадры с тренировок.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.