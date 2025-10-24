Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при ISU

Чемпионат.com

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-При ISU, который проходит в Чунцине (Китай). От судей они получили 84,44 балла

Американцы выиграли ритм-танец на втором этапе гран-при ISU
© Чемпионат

Вторыми стали их соотечественники Эмилеа Зингас и Вадим Колесник с результатом 80,43. Тройку лидеров замкнули представители Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (77,62).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Чунцинь (Китай). Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 84,44 балла.
  2. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 80,43.
  3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 77,62.
  4. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 74,32.
  5. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 73,68.
  6. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 67,37.
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости