Американцы выиграли ритм-танец на втором этапе гран-при ISU

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при ISU
Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-При ISU, который проходит в Чунцине (Китай). От судей они получили 84,44 балла
Вторыми стали их соотечественники Эмилеа Зингас и Вадим Колесник с результатом 80,43. Тройку лидеров замкнули представители Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (77,62).
Фигурное катание. Гран-при ISU. Чунцинь (Китай). Танцы на льду. Ритм-танец:
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 84,44 балла.
- Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 80,43.
- Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 77,62.
- Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 74,32.
- Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 73,68.
- Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 67,37.
