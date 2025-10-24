Американка выиграла короткую программу на втором этапе гран-при ISU

Чемпионка мира американская фигуристка Алиса Лью выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). От судей она получила 74,61.

Второй стала представительница Японии Ринка Ватанабэ (74,01). Тройку лидеров замкнула американка Эмбер Гленн (73,04). Бывшая российская фигуристка, которая ныне представляет Грузию, Анастасия Губанова заняла пятое место (66,28).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Чунцин (Китай). Женщины. Короткая программа: