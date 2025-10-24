Объявлена победительница гран-при России среди юниоров

Маргарита Базылюк стала победительницей Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске
Фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей второго этапа серии Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. Она набрала 197,87 балла. Второе место заняла Виктория Стрельцова (197,86). Замкнула тройку лучших Агата Петрова, набрав 189,98 балла.
Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске, девушки. Итоговое положение:
1. Маргарита Базылюк – 197,87.
2. Виктория Стрельцова – 197,86.
3. Агата Петрова – 189,98.
4. Арина Парсегова – 184,65.
5. Арина Ореховская – 181,95.
6. Аделина Камалова – 177,80.
Далее с произвольными прокатами на Гран-при России выступят юниоры. После короткой программы лидирует Алдар Самбуев.
