Бывшая российская фигуристка хочет получить гражданство США

Бывшая российская фигуристка Ефимова ускоряет процесс получения гражданства США

Российская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая в парном катании за США, предпринимает шаги для ускоренного получения американского гражданства с целью участия в Олимпийских играх 2026 года, передает The Skating Club of Boston.

Вместе со своим партнером Михаилом Митрофановым фигуристка является действующей чемпионкой США, однако для олимпийского отбора должна получить гражданство до декабря 2025 года.

26-летняя спортсменка обратилась с просьбой о сокращении стандартного трехлетнего срока ожидания гражданства. По текущим правилам, к моменту определения состава олимпийской сборной США в январе 2026 года Ефимова будет ожидать получения паспорта около 20 месяцев из требуемых 36.

Ефимова до 2015 года представляла Финляндию в одиночном катании, затем до сентября 2020 года выступала за Россию в паре с Александром Коровиным, а позже каталась за Германию с Рубеном Бломмартом. С 2023 года ее партнером является американец Митрофанов; в феврале 2024 года пара зарегистрировала брак.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо в феврале.