Ученица Тутберидзе назвала любимого персонажа из «Гарри Поттера»

Фигуристка Маргарита Базылюк, которая тренируется в штабе Этери Тутберидзе, назвала любимого персонажа из фильма «Гарри Поттер».

— Самый счастливый день в году?

— Новый год, 1 января.

— Есть ли фильм, который ты пересматриваешь?

— Гарри Поттер. Уже раза, наверное, четыре раза пересмотрела. Любимая часть — «Философский камень». Мне нравится Гермиона Грейнджер.

— Каким должен быть настоящий болельщик фигурного катания?

— Просто он должен любить фигурное катание.

— Не отвлекали ли зрители во время выступления?

— На самом деле нет, больше мотивировало. И они постоянно кричат: «Ты сможешь» — и при этом ты понимаешь, что ты и правда сможешь. Я не стесняюсь публики, мне наоборот комфортно, — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.