Грузинские фигуристы выиграли короткую программу на этапе гран-при ISU

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU

Грузинские фигуристы, выступающие в парном катании, Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержали победу в короткой программе на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в китайском Чунцине. За своё выступление они получили 77,77 балла.

Второе место заняли итальянские спортсмены Сара Конти и Никколо Мачии с результатом 73,41 балла. Тройку лидеров замкнули китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань (72,45).

Фигурное катание. Гран-при ISU, 2-й этап. Короткая программа:

  1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 77,77 балла.
  2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) – 73,41.
  3. Вэньцзин Суй/Цун Хань (Китай) – 72,45.
  4. Кейти Макбит/Даниил Паркман (США) — 69,18.
  5. Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 68,96.
