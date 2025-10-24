Грузинские фигуристы выиграли короткую программу на этапе гран-при ISU

Грузинские фигуристы, выступающие в парном катании, Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержали победу в короткой программе на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в китайском Чунцине. За своё выступление они получили 77,77 балла.

Второе место заняли итальянские спортсмены Сара Конти и Никколо Мачии с результатом 73,41 балла. Тройку лидеров замкнули китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань (72,45).

Фигурное катание. Гран-при ISU, 2-й этап. Короткая программа: