Грузинские фигуристы выиграли короткую программу на этапе гран-при ISU

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU
Грузинские фигуристы, выступающие в парном катании, Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержали победу в короткой программе на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в китайском Чунцине. За своё выступление они получили 77,77 балла.
Второе место заняли итальянские спортсмены Сара Конти и Никколо Мачии с результатом 73,41 балла. Тройку лидеров замкнули китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань (72,45).
Фигурное катание. Гран-при ISU, 2-й этап. Короткая программа:
- Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 77,77 балла.
- Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) – 73,41.
- Вэньцзин Суй/Цун Хань (Китай) – 72,45.
- Кейти Макбит/Даниил Паркман (США) — 69,18.
- Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 68,96.
Главное сейчас