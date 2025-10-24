Фигурист ЦСКА объяснил, почему два года катается под Шамана

Фигурист Алдар Самбуев рассказал, почему второй год подряд катается в произвольной программе под песню в исполнении Шамана.

«Почему произвольная программа поставлена под Шамана? Выбирал, если честно, не я, это всё заслуга тренера и родителей. Я очень люблю Виктора Цоя, на гитаре играю. Программу ставил Артём Федорченко. Мне сказали: „Кукушку“ катаешь», я обрадовался. Потом сказали: «Под Шамана». Я такой: «Ну… ладно» (улыбается). И поехал. Поставили программу за один день, потом много дорабатывали её. Она нравится родителям и тренерам, я катаю для них. Почему катаю эту программу второй сезон? Если честно, денег не хватило (смеётся). Дорого всё-таки", — передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Произвольная Самбуева поставлена под песню Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении певца Shaman.