Аделия Петросян стала победительницей этапа Гран-при России в Магнитогорске

Двукратная чемпионка России, ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян стала победительницей первого этапа серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление она получила 223,00 балла. В произвольной программе Аделия упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.

Второе место по итогам двух программ заняла Анна Фролова, набравшая 206,58 балла. Тройку лидеров замкнула Дина Хуснутдинова с результатом 204,76.

Фигурное катание. Гран-при России, 1-й этап, Магнитогорск. Женщины. Итоговый результат:

1. Аделия Петросян – 223,00.

2. Анна Фролова – 206,58.

3. Дина Хуснутдинова – 204,76.

4. Мария Захарова – 203,01.

5. Елизавета Куликова – 202,33.

6. Ксения Гущина – 200,24.

7. Ксения Синицына – 198,91.