Аделия Петросян упала с единственного четверного прыжка на Гран-при в Магнитогорске

Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, не смогла успешно исполнить элементы ультра-си в произвольной программе на первом этапе Гран-при России, который в эти дни проходит в Магнитогорске. Она упала со стартового четверного прыжка, из-за чего заметно расстроилась и не пошла на второй заявленный четверной, сделав каскад с тройным лутцем.

Петросян является двукратной чемпионкой России, а также победительницей квалификационного турнира, который состоялся в Пекине осенью 2025 года. Победа в квалификации позволяет Петросян участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.