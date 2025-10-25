Аделия Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России

Аделия Петросян лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.

© Российская Газета

Петросян набрала 75,89 балла. Вторую строчку занимает Анна Фролова (72,74 балла), на третьей позиции располагается Ксения Гущина (70,60).

Петросян - двукратная чемпионка России. В сентябре Аделия выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпиаду-2026 в Италии.

Произвольную программу на Гран-при России фигуристки представят 26 октября.