Елена Костылева вернула прошлогоднюю короткую программу.

К новому сезону фигуристке из группы Евгения Плющенко поставили программу под песни Леди Гаги – Poker Face и Bad Romance.

Однако на турнире в Наро-Фоминске Костылева вышла с постановкой Voilà, с которой выступала в прошлом сезоне и выиграла первенство России среди юниоров.

После первого соревновательного дня Костылева лидирует по КМС с оценкой 65,69 балла.