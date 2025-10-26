Чемпион ОИ Ягудин засомневался в лидерстве Петросян

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отметил изменение конкуренции в мировом женском фигурном катании после выступления Аделии Петросян на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. Его слова приводит Sport24.

«Если год назад я бы сказал, что Аделия Петросян без вариантов мировой лидер, то теперь мы видим, что там есть ряд очень хороших фигуристок», — заявил Ягудин. Он подчеркнул, что к Петросян теперь предъявляются повышенные требования как к потенциальной участнице Олимпийских игр.

Спортсменка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, набрала за свой прокат 75.89 балла. На втором месте оказалась Анна Фролова, выступление которой оценили 72.74 балла, замкнула тройку лучших Ксения Гущина — 70.60 балла.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник, оба завоевали золотые медали турнира. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.