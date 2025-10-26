Тарасова прокомментировала попытку исполнения четверного тулупа Петросян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает правильным то, что фигуристка Аделия Петросян начала прыгать четверные прыжки на соревнованиях. Такое мнение Тарасова высказала ТАСС.

Петросян стала первой на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Фигуристка зашла на четверной тулуп, но упала с него. Второй стала Анна Фролова, третьей - Дина Хуснутдинова.