Плющенко о победе сына на турнире без других участников: «Мы никого не избегаем. Могли выступить все желающие, но недостаточно пацанов 1-го спортивного разряда»
Евгений Плющенко высказался о сыне, победившем на турнире без других участников.
В воскресенье 12-летний фигурист Александр Плющенко выиграл соревнования в Наро-Фоминске по первому спортивному разряду среди юношей. В этой категории он был единственным из выступавших.
«Соревнования, которые проходили в Наро-Фоминске, проводятся Федерацией фигурного катания Московской области. Они официальные. Мы с моими спортсменами заявились на них задолго. Мы никого не избегаем. Это не наши соревнования, а официальный старт. Мы не имеем никакого отношения к этим соревнованиям, не мы их проводили. На них могли выступить все желающие, но к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один. Главное для меня как для тренера и отца – мой спортсмен сделал ту работу, которая была запланирована. Были новые элементы. Мы идем планомерно, думаю, мы выбрали правильную тактику. Никуда не торопимся и потихоньку двигаемся», – сказал тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Мазепин заявил, что World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше. Сообщалось, что пловцы не выступят по «политическим причинам»
Форвард «Бостона» Заха интересен «Ванкуверу». «Брюинс» также могут обменять Миттлстадта
Кучеров забил 58-й победный гол в НХЛ и идет 5-м в истории «Тампы». Стэмкос лидирует с 85 шайбами
Мазепин заявил, что World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше. Сообщалось, что пловцы не выступят по «политическим причинам»
Форвард «Бостона» Заха интересен «Ванкуверу». «Брюинс» также могут обменять Миттлстадта
Кучеров забил 58-й победный гол в НХЛ и идет 5-м в истории «Тампы». Стэмкос лидирует с 85 шайбами