Губерниев прокомментировал успехи младшего Плющенко

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, имеет достаточно таланта, чтобы повторить спортивный путь отца, заявил «Матч ТВ» ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Евгению Плющенко 42 года, он завоевал золото на Играх‑2006 в мужском одиночном катании и на Олимпиаде‑2014 в командных соревнованиях. На его счету также серебро Олимпиад в Солт‑Лейк‑Сити (2002) и Ванкувере (2010), три победы на чемпионатах мира.

12‑летний Александр Плющенко занимает призовые места на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию.

— Есть ли задатки у Александра Плющенко, чтобы повторить путь своего отца?

— Сначала нам нужно полноценно вернуться [на международные соревнования], в том числе и в фигурном катании. Яблоко от яблони недалеко падает, я не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец. Вопрос в том, что у (Евгения) Плющенко был [тренер] Алексей Николаевич Мишин. Многое зависит от тренеров и от запаса здоровья. Но думаю, что мама юного фигуриста Яна Рудковская все сделает правильно и поможет сыну добиться больших высот, если он соберется стать спортсменом, — сказал Губерниев «Матч ТВ».