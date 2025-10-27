Губерниев прокомментировал успехи младшего Плющенко

Губерниев: «Яблоко от яблони недалеко падает. Не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец»
Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, имеет достаточно таланта, чтобы повторить спортивный путь отца, заявил «Матч ТВ» ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Евгению Плющенко 42 года, он завоевал золото на Играх‑2006 в мужском одиночном катании и на Олимпиаде‑2014 в командных соревнованиях. На его счету также серебро Олимпиад в Солт‑Лейк‑Сити (2002) и Ванкувере (2010), три победы на чемпионатах мира.
12‑летний Александр Плющенко занимает призовые места на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию.
— Есть ли задатки у Александра Плющенко, чтобы повторить путь своего отца?
— Сначала нам нужно полноценно вернуться [на международные соревнования], в том числе и в фигурном катании. Яблоко от яблони недалеко падает, я не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец. Вопрос в том, что у (Евгения) Плющенко был [тренер] Алексей Николаевич Мишин. Многое зависит от тренеров и от запаса здоровья. Но думаю, что мама юного фигуриста Яна Рудковская все сделает правильно и поможет сыну добиться больших высот, если он соберется стать спортсменом, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Олимпийский чемпион Нагорный: «Маринов уже обскакал нас. У него есть все шансы быть более титулованным, чем мы»
Губерниев: «Яблоко от яблони недалеко падает. Не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец»
«В матче со «Спартаком» можем быть довольны нашей игрой в обороне» — футболист «Оренбурга» Гузина
Олимпийский чемпион Нагорный: «Маринов уже обскакал нас. У него есть все шансы быть более титулованным, чем мы»
Губерниев: «Яблоко от яблони недалеко падает. Не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец»
«В матче со «Спартаком» можем быть довольны нашей игрой в обороне» — футболист «Оренбурга» Гузина