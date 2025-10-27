ISU расследует инцидент с плюшевой ракетой у китайских фигуристов на этапе Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) официально подтвердил начало расследования ситуации, когда китайские танцоры на льду Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин во время ожидания оценок подняли с льда плюшевую игрушку в виде баллистической ракеты с маркировкой «Дунфэн-61» — обозначением, соответствующем реальному ракетному вооружению армии Китая, передает Associated Press.

© Global look

Ситуация произошла на этапе Гран-при в Чунцине, проходившем 24-25 октября.

«ISU известно, что среди игрушек, брошенных зрителями на лед, оказалась неподходящая игрушка. Выступившие фигуристы взяли ее. ISU сожалеет о данном инциденте и проведет расследование», — сказано в заявлении организации.

Там также подчеркивают необходимость сохранения нейтральной и уважительной атмосферы на международных соревнованиях.

Гран-при ISU-2025/26 в Чунцине стартовал 24 октября и завершился 25 октября. Следующий этап стартует 1 ноября в канадском Сакстауне и завершится 2 ноября.