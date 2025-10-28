Тарасова прокомментировала инцидент с плюшевой ракетой на гран-при

Тарасова призвала «не придираться» к китайским фигуристам из-за игрушки.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) проведет расследование из-за плюшевой ракеты на Гран-при Китая.

25 октября в Чунцине завершился турнир по танцам на льду. Китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин, ожидая оценки за свой прокат, держали в руках мягкую игрушку в виде межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-61». Кадры попали в трансляцию соревнований.