Тарасова прокомментировала инцидент с плюшевой ракетой на гран-при

«Оставьте китайцев в покое. Если мы и к ним будем придираться, вообще одни будем жить». Тарасова об инциденте с плюшевой ракетой на Гран-при
Тарасова призвала «не придираться» к китайским фигуристам из-за игрушки.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) проведет расследование из-за плюшевой ракеты на Гран-при Китая.
25 октября в Чунцине завершился турнир по танцам на льду. Китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин, ожидая оценки за свой прокат, держали в руках мягкую игрушку в виде межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-61». Кадры попали в трансляцию соревнований.
«Может, они рекламировали свою ракету. Если мы уже к китайцам будем придираться, вообще одни будем жить. Оставьте хоть китайцев в покое», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
