Загитова расплакалась на гран-при России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время съемок влога для Первого канала на этапе Гран-при России в Магнитогорске эмоционально отреагировала на разговор с фигуристкой Анной Фроловой.

Фролова призналась, что давно не находилась в таком стрессовом состоянии и рассказала, что перед прокатом испытывала сильное напряжение.

Загитова попыталась ее приободрить и поддержать спортсменку, однако в какой-то момент сама не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Фролова отметила, что старается справляться с волнением.

На этапе в Магнитогорске победительницей стала Аделия Петросян, Фролова завоевала серебро, в тройку лидеров также вошла Ксения Гущина.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы, чемпионкой России, победительницей финала Гран-при.