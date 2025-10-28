Загитова расплакалась на Гран-при России в Магнитогорске
Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время съемок влога для Первого канала на этапе Гран-при России в Магнитогорске эмоционально отреагировала на разговор с фигуристкой Анной Фроловой.
Фролова призналась, что давно не находилась в таком стрессовом состоянии и рассказала, что перед прокатом испытывала сильное напряжение.
Загитова попыталась ее приободрить и поддержать спортсменку, однако в какой-то момент сама не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
Фролова отметила, что старается справляться с волнением.
На этапе в Магнитогорске победительницей стала Аделия Петросян, Фролова завоевала серебро, в тройку лидеров также вошла Ксения Гущина.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы, чемпионкой России, победительницей финала Гран-при.