Стал известен размер призовых на Гран-при России по фигурному катанию.

Победители этапов Гран-при будут получать 500 тысяч рублей. Фигуристы, занявшие второе место, получат 300 тысяч, третье – 200 тысяч.

В финале Гран-при России победители получат 1 млн рублей в качестве призовых. Награда серебряных призеров составит 750 тысяч рублей, а бронзовых – 500 тысяч.

Приз за победу на чемпионате России составит 2,5 млн рублей. За второе место, по данным Metaratings, также выплатят 2,5 млн, а за третье – 1 млн рублей.