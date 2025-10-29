Тарасова объяснила, зачем показывать ОИ-26 в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что предстоящие зимние Олимпийские игры — 2026 нужно показывать в России ради российских спортсменов. Ее слова приводит Sport24.

«Лично я обязательно посмотрю некоторые соревнования. Если Олимпиаду у нас не покажут, это будет значить, что мы просто бросили Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые будут там выступать. Да, большинство наших спортсменов несправедливо убрали с этих соревнований. Я испытываю физическую боль, когда думаю об этом», — заявила она.

С инициативой о запрете на показ Олимпиады выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, а также олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме поддержали возможный отказ от трансляции Олимпиады-2026 в России.