Авербух высказался против трансляции Олимпиады-2026 в России

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух заявил о нецелесообразности показа на национальном телевидении Олимпийский игр 2026 года при ограниченном участии российских спортсменов, передает Sport24.

«Все, кто захочет увидеть Олимпиаду, — найдет способ поболеть за наших ребят и посмотреть турнир. Пока наша сборная не выступает в полном объеме, это все равно, что подглядывать за чужими соревнованиями», — заявил Авербух.

С инициативой о запрете на показ Олимпиады выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, а также олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.