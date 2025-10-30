Жулин дал совет Валиевой

Тренер Александр Жулин посоветовал Камиле Валиевой стиснуть зубы и попробовать доказать, что она по-прежнему является лучшей на планете. Об этом он рассказал ТАСС.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.

"Я бы сейчас пожелал Камиле стиснуть зубы, попытаться доказать, что она по-прежнему является лучшей фигуристкой планеты и не обращать внимания на решения суда, - сказал Жулин. - Если сейчас у России хотят изъять $350 млрд с замороженных счетов, чего мы хотим от этой ситуации? Просто нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Камилы в частности".

Валиевой 19 лет. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября.