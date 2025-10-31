Объявлены победители этапа юниорского гран-при России в Красноярске

Елизавета Малеина и Матвей Самохин одержали победу в танцах на льду на третьем этапе юниорского Гран‑при России в Красноярске.

© Федерация фигурного катания на коньках России

По итогам двух программ Малеина и Самохин получили 170,22 балла. Вторыми стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (156,90). Тройку сильнейших замкнули Полина Пилипенко и Владислав Михайлов (156,51).

Позже в пятницу произвольные программы представят пары, а с короткими программами выступят юниоры и юниорки.