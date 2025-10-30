Александр Жулин: «Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Зачем нам превращаться в Северную Корею?»
Жулин считает, что Олимпиаду-2026 обязательно нужно показывать в России.
Телеканал «Матч ТВ» направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию зимних Олимпийских игр.
«Предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Зачем нам превращаться в Северную Корею? Я там бывал, и мне очень не хотелось бы такое видеть у нас. Нам нужно знать, что происходит в мире. Олимпийские игры всегда считались вершиной спорта. В этом вопросе у каждого человека может быть свое мнение. Думаю, все должны понимать, что закрываться от остального мира нам нельзя. Сейчас ситуация сложная, но мы обязательно вернемся на международные соревнования. Тогда это будет и наш праздник спорта», — сказал тренер сборной России по фигурному катанию Александр Жулин.
