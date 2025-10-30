Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение федерального суда Швейцарии, который обязал российскую фигуристку Камилу Валиеву выплатить около 2,3 миллиона рублей судебных издержек по делу о нарушении антидопинговых правил. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова заявила, что не ожидала положительного исхода событий.

«Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Не было ожиданий, что позитивно закончится. Уже скоро она сможет выступать. Делают с нами все что хотят, а у нас все слабая защита», — заявила она.

Читать новость полностью

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Более того, спортсменку обязали выплатить судебные издержки в размере 2,3 млн рублей.

В январе 2024 года CAS постановил отстранить Валиеву на четыре года за употребление запрещенного вещества - триметазидина. Были аннулированы все результаты фигуристки, начиная с 25 декабря 2021 года. Камила в составе сборной России выиграла командный турнир по фигурному катанию на зимних Играх-2022 в Пекине. После решения CAS медали были перераспределены, и россияне остались с бронзой.

В декабре 2024-го сторона Валиевой подала в Федеральный суд Швейцарии апелляцию. Упор был сделан на то, что во время процесса в CAS Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) могло утаить часть доказательств, подтверждающих версию спортсменки о непреднамеренном попадании запрещенных веществ в организм.

Речь об эксперименте бывшего главы антидопинговой лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, который по заказу ВАДА провел независимое исследование, которое могло бы подтвердить правоту Валиевой. Однако ВАДА так и не дало ход результатам этого исследования.

Федеральный суд Швейцарии посчитал, что данных эксперимента Сожи недостаточно для пересмотра решения CAS.

Читать новость полностью

Решение Федерального суда Швейцарии, отклонившего ходатайство о пересмотре дела о нарушениях антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой, окончательное, его невозможно изменить. Об этом ТАСС рассказала юрист Анна Анцелиович.

В четверг в пресс-службе суда сообщили ТАСС, что значительная часть доводов Валиевой основывалась на доказательствах, полученных после вынесения оспариваемого решения.

"Сегодняшнее решение Федерального суда Швейцарии к возвращению Валиевой на соревнования мало имеет отношения, - сказала Анцелиович. - Просто в данном деле поставлена точка, дело закрыто, потому что пойти куда-то еще она не может. Да, есть еще Европейский суд по правам человека, но надо понимать, что даже если этот суд что-то и будет рассматривать, то не дело по существу. Если он вынесет вердикт, что права спортсменки были каким-то образом нарушены, то ей просто будет положена компенсация. Но решения CAS и Федерального суда Швейцарии все равно не будут отменены. Поэтому все, в этом деле поставлена точка, дисквалификация вступила в силу, но она уже у нее истекает". "Срок дисквалификации фигуристки истекает в конце декабря этого года, а за два месяца до окончания срока дисквалификации она уже может начать тренироваться официально на льду со своим тренером, с другими спортсменами, чтобы потом вернуться к соревнованиям", - отметила Анцелиович.

Читать новость полностью

Фигуристке Камиле Валиевой будет непросто возвращаться в большой спорт после перерыва и допингового скандала. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Ей будет очень трудно вернуться, - сказала Журова. - После такого перерыва и всей этой ситуации. И это будет не возвращение в показательные шоу, а возвращение в большой спорт с подготовкой к Олимпиаде. Это будет смелое решение".

Читать новость полностью

Фигуристка Камила Валиева должна преодолеть ситуацию, связанную с допинговым делом, и вернуться в спорт при наличии желания. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Могут быть вопросы к защите Камилы, - сказал Свищев. - Но тут гораздо важнее, чтобы она уже вернулась к тренировкам, начала снова выступать. И чтобы она преодолела этот негативный период. Пусть эта история пройдет для нее как неудачный период и станет для всех уроком".

Читать новость полностью

Тренер Александр Жулин посоветовал Камиле Валиевой стиснуть зубы и попробовать доказать, что она по-прежнему является лучшей на планете. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я бы сейчас пожелал Камиле стиснуть зубы, попытаться доказать, что она по-прежнему является лучшей фигуристкой планеты и не обращать внимания на решения суда, - сказал Жулин. - Если сейчас у России хотят изъять $350 млрд с замороженных счетов, чего мы хотим от этой ситуации? Просто нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Камилы в частности".

Читать новость полностью