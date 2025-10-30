В России отреагировали на решение швейцарского суда по делу фигуристки Валиевой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение федерального суда Швейцарии, который обязал российскую фигуристку Камилу Валиеву выплатить около 2,3 миллиона рублей судебных издержек по делу о нарушении антидопинговых правил. Ее слова приводит ТАСС.
Тарасова заявила, что не ожидала положительного исхода событий.
«Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Не было ожиданий, что позитивно закончится. Уже скоро она сможет выступать. Делают с нами все что хотят, а у нас все слабая защита», — заявила она.
С фигуристки Валиевой требуют больше 2 млн рублей за судебные разбирательства
Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Более того, спортсменку обязали выплатить судебные издержки в размере 2,3 млн рублей.
В январе 2024 года CAS постановил отстранить Валиеву на четыре года за употребление запрещенного вещества - триметазидина. Были аннулированы все результаты фигуристки, начиная с 25 декабря 2021 года. Камила в составе сборной России выиграла командный турнир по фигурному катанию на зимних Играх-2022 в Пекине. После решения CAS медали были перераспределены, и россияне остались с бронзой.
В декабре 2024-го сторона Валиевой подала в Федеральный суд Швейцарии апелляцию. Упор был сделан на то, что во время процесса в CAS Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) могло утаить часть доказательств, подтверждающих версию спортсменки о непреднамеренном попадании запрещенных веществ в организм.
Речь об эксперименте бывшего главы антидопинговой лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, который по заказу ВАДА провел независимое исследование, которое могло бы подтвердить правоту Валиевой. Однако ВАДА так и не дало ход результатам этого исследования.
Федеральный суд Швейцарии посчитал, что данных эксперимента Сожи недостаточно для пересмотра решения CAS.
Анцелиович: решение по делу Валиевой невозможно изменить
Решение Федерального суда Швейцарии, отклонившего ходатайство о пересмотре дела о нарушениях антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой, окончательное, его невозможно изменить. Об этом ТАСС рассказала юрист Анна Анцелиович.
В четверг в пресс-службе суда сообщили ТАСС, что значительная часть доводов Валиевой основывалась на доказательствах, полученных после вынесения оспариваемого решения.
"Сегодняшнее решение Федерального суда Швейцарии к возвращению Валиевой на соревнования мало имеет отношения, - сказала Анцелиович. - Просто в данном деле поставлена точка, дело закрыто, потому что пойти куда-то еще она не может. Да, есть еще Европейский суд по правам человека, но надо понимать, что даже если этот суд что-то и будет рассматривать, то не дело по существу. Если он вынесет вердикт, что права спортсменки были каким-то образом нарушены, то ей просто будет положена компенсация. Но решения CAS и Федерального суда Швейцарии все равно не будут отменены. Поэтому все, в этом деле поставлена точка, дисквалификация вступила в силу, но она уже у нее истекает". "Срок дисквалификации фигуристки истекает в конце декабря этого года, а за два месяца до окончания срока дисквалификации она уже может начать тренироваться официально на льду со своим тренером, с другими спортсменами, чтобы потом вернуться к соревнованиям", - отметила Анцелиович.
Журова считает, что Валиевой будет непросто вернуться в большой спорт
Фигуристке Камиле Валиевой будет непросто возвращаться в большой спорт после перерыва и допингового скандала. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
"Ей будет очень трудно вернуться, - сказала Журова. - После такого перерыва и всей этой ситуации. И это будет не возвращение в показательные шоу, а возвращение в большой спорт с подготовкой к Олимпиаде. Это будет смелое решение".
Свищев пожелал Валиевой преодолеть негатив и вернуться в спорт
Фигуристка Камила Валиева должна преодолеть ситуацию, связанную с допинговым делом, и вернуться в спорт при наличии желания. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
"Могут быть вопросы к защите Камилы, - сказал Свищев. - Но тут гораздо важнее, чтобы она уже вернулась к тренировкам, начала снова выступать. И чтобы она преодолела этот негативный период. Пусть эта история пройдет для нее как неудачный период и станет для всех уроком".
Жулин посоветовал Валиевой стиснуть зубы и не обращать внимания на суды
Тренер Александр Жулин посоветовал Камиле Валиевой стиснуть зубы и попробовать доказать, что она по-прежнему является лучшей на планете. Об этом он рассказал ТАСС.
"Я бы сейчас пожелал Камиле стиснуть зубы, попытаться доказать, что она по-прежнему является лучшей фигуристкой планеты и не обращать внимания на решения суда, - сказал Жулин. - Если сейчас у России хотят изъять $350 млрд с замороженных счетов, чего мы хотим от этой ситуации? Просто нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Камилы в частности".