Хуснутдинова не хотела быть фигуристкой

Хуснутдинова рассказала, что до семи лет не хотела быть фигуристкой
Новая ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова рано встала на коньки, но до семи лет не хотела заниматься фигурным катанием. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
16-летняя Хуснутдинова завоевала бронзовую медаль взрослой дебютной серии российского Гран-при в Магнитогорске, исполнив в произвольной программе два тройных акселя. Спортсменка переехала в Москву из Казани.
"Родилась я в Заинском районе. Папин брат - хоккейный тренер, так я просто оказалась на коньках - поставили, но до семи лет я не очень хотела заниматься, а вот потом дело пошло - прыгнула первый аксель. Родители серьезно вовлеклись в этот процесс, и так я оказалась в Казани - у тренера Надежды Владимировны Заякиной", - рассказала спортсменка.