Хуснутдинова не хотела быть фигуристкой

Новая ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова рано встала на коньки, но до семи лет не хотела заниматься фигурным катанием. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

16-летняя Хуснутдинова завоевала бронзовую медаль взрослой дебютной серии российского Гран-при в Магнитогорске, исполнив в произвольной программе два тройных акселя. Спортсменка переехала в Москву из Казани.