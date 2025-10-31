Фигуристка Хуснутдинова рассказала о трудностях переезда в Москву

Новая ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова непросто пережила переезд в столицу. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

16-летняя Хуснутдинова завоевала бронзовую медаль взрослой дебютной серии российского Гран-при в Магнитогорске, исполнив в произвольной программе два тройных акселя. Спортсменка переехала в Москву из Казани.