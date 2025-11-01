Выяснилось, выступит ли Акатьева на гран-при России в Красноярске

Фигуристка-одиночница Софья Акатьева, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, пропустит этап Гран-при России среди взрослых, который пройдёт в Красноярске, по состоянию здоровья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Софья Акатьева не выступит на этапе в Красноярске по состоянию здоровья», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее стало известно, что Акатьева пропала из опубликованного Федерацией фигурного катания на коньках России списка участниц этапа. Изначально фигуристка была заявлена на турнир.

Вместо Акатьевой среди участниц турнира появилась подопечная Сергея Давыдова Елизавета Куликова.

Акатьева является чемпионкой России (2023), двукратной победительницей первенства России среди юниоров (2021, 2022).

Взрослый этап серии Гран-при России в Красноярске пройдёт 2 и 3 ноября. Следующие этапы серии состоятся в Казани, Москве и Омске.