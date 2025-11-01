Объявлена победительница этапа гран-при в Красноярске среди юниорок

София Дзепка выиграла этап Гран-при в Красноярске среди юниорок
Российская фигуристка София Дзепка стала победительницей этапа Гран-при среди юниоров, который проходит в Красноярске. За два выступления спортсменка суммарно получила от судей 212,01 балла. В произвольной программе она успешно исполнила каскад из четверного и двойного тулупов.
Второе место заняла Софья Смагина, её результат за две программы составил 199,95 бала. Тройку призёров замкнула Диана Мильто, набравшая 193,33 балла.
Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров в Красноярске. Девушки. Итоговые результаты
1. София Дзепка – 212,01.
2. Софья Смагина – 199,95.
3. Диана Мильто – 193,33.
4. Алиса Юрова – 182,10.
5. Елизавета Лабутина – 178,58.
6. Амалия Насыбуллина – 173,68.
