Объявлена победительница этапа гран-при в Красноярске среди юниорок

Российская фигуристка София Дзепка стала победительницей этапа Гран-при среди юниоров, который проходит в Красноярске. За два выступления спортсменка суммарно получила от судей 212,01 балла. В произвольной программе она успешно исполнила каскад из четверного и двойного тулупов.

Второе место заняла Софья Смагина, её результат за две программы составил 199,95 бала. Тройку призёров замкнула Диана Мильто, набравшая 193,33 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров в Красноярске. Девушки. Итоговые результаты

1. София Дзепка – 212,01.

2. Софья Смагина – 199,95.

3. Диана Мильто – 193,33.

4. Алиса Юрова – 182,10.

5. Елизавета Лабутина – 178,58.

6. Амалия Насыбуллина – 173,68.