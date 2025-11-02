Двоеглазова выиграла короткую программу на Гран-при России в Красноярске

Алиса Двоеглазова стала победительницей короткой программы на Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. За своё выступление она заработала 72,20 балла. Второе место заняла Елизавета Куликова с результатом 67,85. Замкнула тройку лидеров Анна Ляшенко с результатом 67,63.

Женщины, короткая программа:

1. Алиса Двоеглазова – 72,70.

2. Елизавета Куликова – 67,85.

3. Анна Ляшенко – 67,63.

4. Мария Пулина – 61,98.

5. Мария Елисова – 59,12.

6. Ева Зубкова – 58,53.

7. Софья Важнова – 58,09.

8. Александра Чаткина – 54,27.

9. София Буза – 54,20.

10. Анна Казакевич – 49,11.