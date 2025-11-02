Угожаев выиграл в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске

Николай Угожаев стал победителем короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. За своё выступление он заработал 88,88 балла. Второе место занял Михаил Полянский с результатом 86,09. Замкнул тройку лидеров Александр Мельников, который набрал 83,12 балла.

Гран-при России, Красноярск. Мужчины, короткая программа:

1. Николай Угожаев – 88,88.

2. Михаил Полянский – 86,09.

3. Александр Мельников – 83,12.

4. Григорий Фёдоров – 80,81.

5. Дамир Черипка – 77,10.

6. Андрей Мозалёв – 75,77.

7. Даниил Самсонов – 72,62.

8. Матвей Ветлугин – 68,21.

9. Данил Федосимов – 62,16.

10. Илья Строганов – 59,48.