Малинин обновил мировой рекорд по баллам в произвольной программе

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем Гран-при Канады, установив новый мировой рекорд по числу баллов в произвольной программе.

© Пресс-служба ISU

За произвольную программу Малинин получил 228,97 балла. Предыдущее достижение также принадлежало Малинину и составляло 227,79 балла, оно было установлено на чемпионате мира 2024 года. По сумме двух программ Малинин набрал 333,81 балла. По этому показателю он занимает второе место в истории, мировой рекорд удерживает другой представитель США Натан Чен (335,30 балла).

Малинину 20 лет, он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Он стал первым в истории фигуристом, который исполнил на международных соревнованиях четверной аксель, являющийся самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев.