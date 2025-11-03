Фигуристы Степанова и Букин выиграли этап Гран-при в Красноярске

Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в танцах на льду на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

Фигуристы набрали 210,81 балла (84,29 в ритм-танце + 126,52 в произвольном). Второе место заняли Александра Кагановская и Максим Некрасов (204,54; 80,87+123,67), третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (189,21; 75,23+113,98).

Степановой 30 лет, Букину - 32, они являются четырехкратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Этап в Красноярске завершится 3 ноября.