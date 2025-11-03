Двоеглазова выиграла этап Гран-при в Красноярске

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, стала победительницей второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. За два выступления спортсменка получила от судей 217,79 балла. В произвольной программе она исполнила два четверных тулупа.

© Чемпионат.com

Второе место заняла ученица олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Анна Ляшенко, набравшая за два проката 197,57 баллов. Тройку призёров замкнула Елизавета Куликова, чья сумма баллов составила 189,30.